KV Mechelen bereikt het delirium en wint de beker

Tweedeklasser KV Mechelen wint de Beker van België na een 1-2 stuntzege tegen AA Gent. Een unieke prestatie, want het is sinds 1956 dat een tweedeklasser nog eens de beker won. Al is het door Operatie Propere Handen nog lang niet zeker of KV Mechelen nu wel Europa in mag.

De zon scheen, de sfeer was broeierig en ook met het goede voetbal zat het meteen snor in het Koning Boudewijnstadion. Beide ploegen lieten meteen zien waarom zij verdiend in de finale staan. Tainmont werd op weg naar doel gezet, maar hij vergat ietwat de bal. Aan de overkant moest Malinois-doelman Verrips zich helemaal strekken op een strak schot van David.

Op het half uur brak de match helemaal los. Een knappe vrije trap van Schoofs ging via Kaminski op de paal, maar de corner bleef uit. Uit de aanval die erop volgde scoorde AA Gent wel. Na wat geharrewar en twee rebounds was het Dompé die het openingsdoelpunt tegen de netten schoot.

Lang genieten van de voorsprong kon AA Gent niet, want Mechelen bleef niet bij de pakken zitten. Een voorzet van De Camargo werd hoog verlengd naar Storm en die twijfelde niet. In één tijd schoot hij de 1-1 gelijkmaker tussen de benen van Kaminski door.

De wedstrijd kon na de rust gewoon opnieuw beginnen en de underdog uit Mechelen toonde zich net iets strijdlustiger. Met goed voetbal kwamen ze er regelmatig uit, maar de goal viel na vrije trap. Mera torende boven iedereen uit en kopte de 1-2 binnen.

AA Gent had geen andere optie meer dan aanvallen en dat deed het ook. Doelman Verrips stond in een waar schietkraam, maar met enkele geweldige reddingen hield hij zijn ploeg recht. De geel-rode muur hield stand en tussen alle onzekerheid over het voetbalschandaal bereikt Malinois alsnog een delirium.