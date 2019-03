Kuurne-Brussel-Kuurne: Jasper Stuyven geeft forfait door ziekte

Jasper Stuyven komt zondagmiddag wegens ziekte niet aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat maakte de renner van Trek-Segafredo bekend in een videoboodschap op Twitter.

"Jammer genoeg kan ik vandaag niet starten in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik werd gisterenavond na de wedstrijd (Omloop Het Nieuwsblad, red) ziek. Dat verklaart ook waarom ik niet op mijn normale niveau heb gepresteerd. Gelukkig weten we nu hoe dat kwam. Ik moet mijn lichaam nu wat rust gunnen, goed herstellen en hopelijk sta ik er opnieuw in de Tirreno, wat een goede voorbereiding is voor de andere klassiekers."

Stuyven won Kuurne-Brussel-Kuurne in 2016 en is de laatste Belgische laureaat van de semiklassieker.