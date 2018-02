Kunstschaatser Hendrickx eindigt 14de

Kunstschaatser Jorik Hendrickx is veertiende geworden op de Winterspelen in Pyeongchang. De 25-jarige Antwerpenaar doet daarmee twee plaatsen beter dan zijn zestiende plaats van vier jaar geleden in Sochi. Na de korte kür was Hendrickx vrijdag met 84,74 punten elfde. Zaterdag bleef hij in zijn vrije kür met 164,21 punten drie punten onder zijn persoonlijk record (167,91).

Hendrickx eindigde met een totaal van 248,95 punten. Zijn persoonlijk record staat sinds september 2017 op 253,06.

Het goud ging net als vier jaar geleden naar Yuzuri Hanyu. Met 317,85 punten bleef de 23-jarige Japanner zijn landgenoot Shomo Uno (306,90) voor. De Spanjaard Javier Fernandez, zesvoudig Europees kampioen, werd met 305,24 pu