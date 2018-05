Kumordzi geschorst na positieve dopingtest

Bennard Kumordzi wordt vier maanden geschorst voor een positieve dopingtest. Dat meldt zijn club KV Kortrijk. De 33-jarige Ghanese verdediger legde de positieve dopingplas af na de wedstrijd tegen Standard in oktober 2017.

“Het resultaat van de dopingcontrole na de match tegen Standard, was positief”, meldt Kortrijk op hun website. ”Er werd een concentratie van 186 ng/ml Carboxy-THC aangetroffen in de urinestaal, waar er normaal een toegestaan maximum van 180 ng/ml is, een minieme overschrijding dus. Carboxy-THC is bovendien niet prestatiebevorderend.”

Kumordzi wordt voor de positieve test voor 4 maanden geschorst door het Vlaams Doping Tribunaal. De Ghansees mag tijdens die periode geen officiële wedstrijden spelen, maar hij blijft wel deel uitmaken van de A-kern van de ‘Kerels’.

“Kumordzi is aangedaan door de feiten en benadrukt dat hij de substantie zelf niet bewust heeft ingenomen”, klinkt het nog op de clubwebsite. “Hij zal zich tijdens zijn schorsing blijven inzetten voor de club en hoopt om na zijn schorsing zo snel mogelijk opnieuw zijn waarde voor de club te bewijzen.”