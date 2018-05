Kubo verpest kampioenenfeest Club

Yuya Kubo heeft het kampioenenfeestje van Club Brugge een beetje verpest. De nieuwe landskampioen verloor haar laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis van AA Gent met 0-1. De Buffalo's blijven zo vierde en mogen naar de derde voorronde van de Europa League.

Club Brugge mocht een week na de titelviering op Standard in eigen huis een galawedstrijd tegen AA Gent afwerken, maar de Buffalo's kwamen het feestje in het Jan Breydelstadion verbrodden met een doelpunt van Yuya Kubo op het halfuur. De Japanner kon zo deels zijn gemiste WK-selectie doorspoelen. De Buffalo's hadden drie punten nodig om zich ongeacht de prestatie van Racing Genk van de vierde plaats te verzekeren en legden voor de pauze meer ijver voor de dag in een wedstrijd die voor de thuisploeg vooral in het teken stond van het afscheid van Timmy Simons. Om dat in de verf te zetten mocht de voormalige Rode Duivel nog eens in de basis starten van Ivan Leko. Na de kampwissel kwam Club toch meer opzetten en zo werd de druk stilaan de groot voor de bezoekers, die toch wisten stand te houden. Gent sluit zo af op de vierde plaats en gaat naar de derde voorronde van de Europa League.