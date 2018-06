Kroos trapt Duitsland dan toch voorbij Zweden

Wereldkampioen Duitsland is op het WK door het oog van de naald gekropen. Toni Kroos bezorgde zijn land met een goal in de 95e minuut een 2-1 overwinning tegen Zweden.

Door die late treffer heeft Duitsland alsnog zijn lot in groep F in eigen handen. Met drie punten komt Duitsland naast Zweden. Mexico, dat eerder op de dag met 2-1 won van Zuid-Korea, leidt met 6 op 6. Zuid-Korea is nog puntenloos.

Ola Toivonen bracht Zweden in het Fisht Olympisch Stadion in Sotsji na 32 minuten op voorsprong met een subtiele lob over Neuer. Drie minuten na de pauze maakte Marco Reus gelijk. Duitsland moest in de 82e minuut met tien verder na een tweede gele kaart voor Jérôme Boateng. In de vijfde minuut van de extra tijd trapte Kroos zijn team alsnog voorbij Zweden.

Volgende week woensdag, op 27 juni, staan Zuid-Korea - Duitsland en Mexico - Zweden op het programma.