Kroon bekent: “Heb doping gebruikt”

Ex-wielrenner Karsten Kroon heeft aan het Nederlandse persagentschap ANP bekend dat hij doping heeft gebruikt tijdens zijn actieve carrière. “Ook ik heb een korte periode tijdens mijn carrière doping gebruikt. Dat spijt me en ik neem er alle verantwoordelijkheid voor”, laat Kroon weten.

Met deze bekentenis reageert de Nederlander op een artikel van dinsdag in AD Sportwereld. Volgens de Nederlandse krant had Kroon in gesprekken over een mogelijk rol als analyticus bij het AD zijn dopinggebruik bekend. “Ik wil alle schijn vermijden dat ik een bekentenis doe om er zelf beter van te worden.”

Karsten Kroon zegt ook opgelucht te zijn: “Ik was beroepswielrenner geworden net na de Festina-affaire, heb de epo-test zien komen, de whereabouts en het bloedpaspoort. Ik heb de sport waar ik zoveel van houd zien evolueren en ik ben ervan overtuigd dat het op het moment zuiverder is dan ooit.”

De Nederlander was zeventien jaar profwielrenner en actief bij Rabobank, Team CSC/Saxo Bank en BMC. Hij won onder meer een rit in de Ronde van Frankrijk en in Parijs-Nice.