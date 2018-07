Kroatië schakelt gastland Rusland uit na strafschoppen

Na verlengingen én strafschoppen heeft Kroatië het gastland Rusland uitgeschakeld op het WK voetbal. Kroatië moet het in de halve finale opnemen tegen Engeland.

De verlengingen waren onvoldoende om te bepalen of Kroatië of dan wel Rusland door kon naar de halve finale. Na negentig minuten was het 1-1, tijdens de eerste verlenging scoorde de Kroaat Domagoj Vida. De Russische fans zagen het niet meer goedkomen, maar hun de Braziliaanse Rus Mário Fernandes zorgde dan toch voor de 2-2.

Tijdens de spannende strafschoppenreeks kon Kroatië het dan toch afmaken en maakte zo een einde aan het sprookje van de Russen.