Kroatië plaatst zich voor WK-finale

Kroatië heeft zich zopas met 2-1 geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het had wel verlengingen nodig om voorbij Engeland te geraken. De Rode Duivels nemen het zaterdag dus voor de tweede keer dit WK op tegen Engeland, deze keer voor de derde plaats.

De partij kon voor Engeland eigenlijk niet beter beginnen. Na nauwelijks vijf minuten schilderde rechterflankspeler Trippier de bal bij een vrijschop rond het strafschopgebied mooi over de muur en buiten het bereik van Subasic, 0-1.

Kroatië reageerde met een schotje van Rakitic, maar Engeland was intussen ook al gevaarlijk geweest via de kopbalsterke Maguire. De Three Lions toonden zich sterker en zowel Kane als Lingard misten grote mogelijkheden op de 0-2. Tussendoor vond Rebic Pickford op zijn weg. Een aangename eerste helft eindigde op 0-1.

Rommelig Balkanvoetbal

Kroatië begon de tweede helft met meer druk naar voren, maar het Balkanvoetbal bleef aanvankelijk rommelig. Perisic waagde even voorbij het uur zijn kans, maar zag zijn schot afgeblokt worden door Walker.

Het bleek de voorbode voor tien briljante minuten van de voormalige Bruggeling. Perisic verzilverde eerst na 68 minuten met een tik - hoog in de lucht - een voorzet van Vrsaljko voor de 1-1. En drie minuten later was hij zelfs dichtbij de 2-1. Na een knappe beweging buitenom redde de paal het vel van de Engelsen. De rebound van Rebic belandde in de handen van Pickford. De Engelsen waren het noorden volledig kwijt en Mandzukic en opnieuw Perisic vergaten het binnen negentig minuten af te maken.

Engeland neemt bovenhand

In die verlengingen nam Engeland in eerste instantie opnieuw de bovenhand. Vrsaljko moest een gemaakt doelpunt van Stones van de lijn koppen. Kroatië leek de extra tijd die het maakte tegen Denemarken en Rusland te voelen, maar prikte toch nog tegen via Mandzukic en Brozovic.

Naarmate de strafschoppen naderden, hervonden de troepen van Zlatko Dalic hun laatste krachten en na 109 minuten scoorden ze een tweede keer. Mandzukic trapte een doorgekopte bal van Perisic hard voorbij Pickford, 2-1. Engeland bleek niet meer bij machte terug te komen en mist een unieke kans op een eerste WK-finale sinds 1966.

Kroatië speelt zondag (om 17.00 uur) de WK-finale tegen Frankrijk. Voor Engeland wacht zaterdag (om 16.00 uur) een nieuwe confrontatie met de Rode Duivels in de troostfinale.