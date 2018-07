Kroatië plaatst zich voor kwartfinales

Kroatië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het won na strafschoppen (3/2) van Denemarken. Na 120 minuten spelen was het 1-1. Die stand stond al na vier minuten op het bord.

Mathias Jörgensen opende na 50 seconden de score voor de Denen. Geen drie minuten later bracht Mario Mandzukic de stand in evenwicht. Nooit eerder werd in een WK-wedstrijd sneller gescoord door beide teams. Met de 1-1 na 3 minuten en 37 seconden overtroffen Kroatië en Denemarken de flitsende start van Argentinië en Nigeria in de groepsfase van het WK 2014 (1-1 na 3 minuten en 52 seconden).

Zaterdagavond (20u00) neemt Kroatië het in Sochi op tegen Rusland om een plaats bij de laatste vier. Het gastland schakelde Spanje uit in een strafschoppenreeks (4-3). Net als Kroatië en Denemarken stonden Rusland en Spanje na 120 minuten 1-1 gelijk.