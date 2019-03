Kristoff wint zinderende Gent-Wevelgem

Alexander Kristoff heeft Gent-Wevelgem gewonnen. Na een sprint met een uitgedund peloton was de Noor sneller dan John Degenkolb. Onze landgenoot Oliver Naesen vervolledigt het podium.

Zoals verwacht speelde de wind een grote rol van bij de start. Een kopgroep vol klinkende namen reed weg van het peloton en koos het ruime sop. Met renners als Van Aert, Van der Poel, Sagan en Trentin reden enkele topfavorieten weg.

In het peloton reden Deceuninck – Quick Step en Lotto – Soudal. De kopgroep bleef lange tijd op anderhalve minuut hangen.

Kwartet

In die kopgroep reed een kwartet weg. Sagan, Theuns, Teunissen en Trentin zetten hun lange vlucht verder. De rest liet zich opslokken door het stevig uitgedunde peloton.

Sky-renner Rowe pakte nog uit met een kabinetstukje en reed alleen de kloof van 50 seconden dicht.

Uitvallen

In het peloton reed Lampaert zich helemaal leeg om de koplopers terug te halen. Deceuninck - Quick Step richtte al zijn pijlen op Viviani in de sprint.

En die sprint kwam er. Sagan en co werden op 20 kilometer van de finish gegrepen. In de finale regende het uitvallen van onder meer Stuyven, maar geen enkele was de goede.

In de sprint kwam een ingesloten Viviani er niet aan te pas. Alexander Kristoff kwam er perfect uit en haalde het voor John Degenkolb. Oliver Naesen vervolledigt het podium.