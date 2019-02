Kristoff sprint naar zege in Oman, Capiot beste Belg

Alexander Kristoff (UAE – Team Emirates) heeft de eerste rit in de Ronde van Oman gewonnen. Hij haalde het in een massasprint voor Bryan Coquard en Nacer Bouhanni. Beste Belg was Amaury Capiot op de negende plaats.

Kristoff was na een rit van 138,5 km de snelste van het peloton. De Fransen Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) en Nacer Bouhanni (confidis) vervolledigen het podium. Het is voor de Noor al de negende zegeruiker in Oman. Amaury Capiot was de beste landgenoot op plaats negen.

Vroege vlucht

In de vlucht van de dag zat een Belg, Emiel Planckaert. Samen met de Zwitser Schär, de Fransman Guérin en de Spanjaard Rodriguez reed hij meer dan honderd kilometer voorop. In de finale werden ze gegrepen onder druk van de sprintersploegen.

Tiende editie

Morgen staat er een rit van 156,5 km op het programma. De renners rijden van Royal Cavalry Oman naar Al Bustan. Dan moet er ook voor het eerst geklommen worden. Een rit die Greg Van Avermaet zeker heeft aangestipt.

De Ronde van Oman is dit jaar toe aan zijn tiende editie. Donderdag weten we wie de Kazach Aleksej Lutsenko opvolgt als winnaar.