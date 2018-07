Krijgt Van Avermaet vandaag de gele trui?

Zoals de kaarten nu geschud zijn, ziet het ernaar uit dat onze landgenoot Greg Van Avermaet vanavond de gele trui in de Ronde van Frankrijk mag aantrekken. Na de ploegentijdrit lijkt het er alleszins op.

BMC reed alleszins een sterke ploegentijdrit dus Van Avermaet rijdt virtueel in het geel. "Beter nog één uur nagelbijten dan nu al weten dat je verloren hebt", zei Van Avermaet aan VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn kort na zijn aankomst. "We hebben een goede tijdrit gereden. Iedereen heeft echt zijn ding gedaan, goed ingedeeld, met veel samengebleven."

Technisch perfecte koers

"Op het eind hebben we nog wat kunnen versnellen om Sky te kloppen, dat was toch de topfavoriet. Laat ons hopen dat we deze positie kunnen aanhouden. Het was niet simpel, maar we hebben een technisch perfecte koers gereden. Het is afwachten wie sterk genoeg is, en dan is het zaak om snel over de meet te komen."

Het is niet de eerste gele trui voor Van Avermaet: in 2016 reed hij drie ritten van de Tour de France in het geel.