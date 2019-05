Na een overtuigende 4-0 tegen Antwerp kan Genk volgende week kampioen zijn, als het wint of gelijkspeelt in Brugge. Dat hangt allemaal af van het resultaat van Club morgen.

Genk heeft hoedanook genoeg aan 4 op 9 in zijn laatste 3 wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Standard. Ze zijn er dus dichtbij, maar luidop over de titel praten doen ze in de Luminus Arena nog altijd niet.