Kraker Arsenal-Atlético in de halve finale EL

Arsenal Londen tegen Atlético Madrid is de topaffiche in de halve finale van de Europa League. De Gunners spelen voor het eerst tegen de manschappen van Diego Simeone. In de andere halve finale zal Olympique de Marseille het opnemen tegen Red Bull Salzburg.

Arsenal-coach Arsene Wenger vreesde voor een confrontatie tegen Atlético. ‘Op papier is Atlético Madrid wellicht de sterkste ploeg”, verklaarde Wenger na de kwalificatie tegen CSKA Moskou. Het team van Wenger is sinds zeven wedstrijden ongeslagen in alle competities. Terwijl Griezmann en co op de tweede plaats staan in de Spaanse LaIiga. In 2012 wonnen de Madrilenen nog de Europa League tegen Athletic Bilbao met 3-0.

Voor Marseille kan de halve finale een revanche zijn, nadat de Oostenrijkers al met 1-0 thuis in de groepsfase van de Europa League wonnen. Red Bull Salzburg schakelde gisterenavond verrassend Lazio Roma uit met een overtuigende 4-1 score, ondanks een 4-2 zege van Lazio in de heenwedstrijd.

De halve finales vinden plaats op 26 april (heen) en 3 mei (terug).