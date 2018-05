Koscielny moet kruis maken over WK

Laurent Koscielny zal deze zomer niet te zien zijn op het WK voetbal in Rusland. De Franse verdediger liep in de halve finale van de Europa League een gescheuder achillespees op. “Dit is een zware klap voor de nationale ploeg” zei de Franse bondscoach Didier Deschamps.

Koscielny ging vorige donderdag na amper zes minuten en zonder contact plots onderuit en schreeuwde het meteen uit van de pijn. De Arsenal-verdediger moest op een brancard van het veld gedragen worden. Onderzoek wees uit dat de 32-jarige Koscielny z’n achillespees afgescheurd heeft. Daarbovenop verloor Arsenal de wedstrijd tegen Atlético Madrid met 1-0 en misliep het zo de finale van de Europa League.

Maar voor Koscielny zijn de gevolgen dus veel zwaarder: hij moet een kruis maken over z’n WK. “Laurent was een vaste waarde die altijd een hoog niveau haalde en door iedereen werd gewaardeerd” aldus Didier Deschamps. Koscielny telt 51 caps voor de Franse nationale ploeg en had al aangekondigd dat het WK in Rusland z’n laatste tornooi zou worden voor Les Bleus. Zo komt er dus vervroegd een einde aan de carrière als international van Koscielny.