Kortrijk duwt zegeloos Anderlecht dieper de put in

Anderlecht blijft op de dool en neigt naar een crisis toe. Op de vierde speeldag ging het op het veld van KV Kortrijk met 4-2 onderuit. Paars-wit blijft zo achter met een 2 op 12. Kortrijk haalt een mooie 7 op 12.

In het Guldensporenstadion legden de bezoekers uit Anderlecht meteen hun dominant voetbal op. In tegenstelling tot in de vorige twee wedstrijden leidde dit wel tot een doelpunt. Nasri bracht paars-wit op een 0-1 voorsprong na een vlotte aanval via Chadli, Vlap en Thelin.

Kortrijk ging met een achterstand de kleedkamer in, maar boog die in de tweede helft al snel om. Nog voor het uur stond het 2-1 na doelpunten van Mboyo – vanop de stip – en Kagé. Anderlecht ging op zoek naar de gelijkmaker en vond die ook. Chadli dribbelde zich een weg in de zestien van Kortrijk en werd foutief afgestopt. Spelmaker Vlap zorgde voor de gelijkmaker en de nieuwe hoop.

Al werd die nieuwe hoop al snel de kop ingedrukt. Bij Anderlecht liep het niet lekker achterin. Mboyo mocht helemaal alleen aan de tweede paal een voorzet aannemen en binnen leggen. Tot overmaat van ramp werd het nog 4-2. D’Haene haalde de achterlijn en doelman Van Crombrugge dekte alles behalve zijn korte hoek af.