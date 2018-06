Kopbalchallenge tijdens training Rode Duivels

Tijdens de training van de Rode Duivels vandaag leidde een oefening in het koppen tot een mooi moment tussen de spelers. Het samenhorigheidsgevoel was zicht- en voelbaar.

Er werd tijdens de oefening twintig keer gekopt: om de beurt kopten negentien spelers de bal naar een volgende speler, zonder de grond te raken. De laatste in de rij moest de oefening afwerken en de bal in een frigobox koppen. Leander Dendoncker maakte de oefening perfect af, waarna het tijd was voor een ware groepsknuffel van de Duivels.

De Rode Duivels spelen donderdag tegen Engeland hun laatste match in de groepsronde. Het Belgische nationale team is al zeker van een plek in de volgende ronde van het WK.