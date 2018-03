Koopt u Lance Armstrong's huis?

Dopingzondaar Lance Armstrong is komend weekend in ons land voor de Ronde van Vlaanderen. Mogelijk vindt hij zo ook een Vlaamse geïnteresseerde voor zijn riante villa in het Amerikaanse Texas. Die staat sinds deze week opnieuw te koop voor 7,5 miljoen dollar.

Het landhuis dateert uit 1924 en is gebouwd in mediterrane stijl. In 2007 werden door de vorige eigenaars een aantal dingen bijgebouwd zoals een zwembad, een welnessruimte en een aangrenzende garage.

Ruim huis

Volgens het verkoopspraatje van de makelaar combineert de villa de originele charme met moderne gemakken en een tijdloos design. Op het gelijkvloers bevinden zich grote leefruimtes en op de eerste verdieping zijn er vijf ruime slaapkamers. De grootste slaapkamer heeft twee aangrenzende badkamers: eentje voor hem en eentje voor haar.

In de tuin staat nog een groot poolhouse dat ook over een badkamer en kitchinette beschikt. Het terrein is volledig afgebakend voor volledige privacy.

Tweede poging

De voormalige US Postal-kopman kocht het pand in 2013 om het drie jaar later weer in de verkoop te gooien voor 8,25 miljoen dollar. Kopers waren niet geïnteresseerd waarop Armstrong de villa van de markt haalde. Nu waagt hij een nieuwe kans met een verlaagde verkoopsprijs.