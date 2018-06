Koning Filip woonde gisteren de wedstrijd tussen België en Tunesië bij in het stadion van Spartak Moskou. De koning was er met zijn twee zonen, de prinsen Gabriël en Emmanuel. Na de wedstrijd trokken ze naar de kleedkamer van de Rode Duivels om hen te feliciteren met hun klinkende overwinning.

Koningin Mathilde bleef in België. Vier jaar geleden was de vorstin er in Brazilië wel nog bij. Toen woonde het koningspaar onder meer het groepsduel bij tussen België en Rusland.