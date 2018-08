Kompany wil zo lang mogelijk doorgaan, ook bij Rode Duivels

Vincent Kompany denk nog niet aan stoppen. De 32-jarige kapitein van Manchester City wil zo lang mogelijk doorgaan, ook bij de Rode Duivels. "Ik heb nooit meer van voetbal genoten dan vandaag en ben meer gemotiveerd dan ooit om mijn bijdrage te leveren aan de toekomstige successen van mijn club en dat geldt ook voor mijn geliefde België", postte Kompany op zijn Instagramaccount.

Het was gisteren exact tien jaar geleden dat Kompany zijn eerste contract bij Manchester City tekende. In een uitgebreid interview naar aanleiding daarvan vertelt Kompany op de website van 'The Citizens' dat hij zich nog altijd goed en sterk voelt. "Ik word nog altijd beter en leer elke dag bij", klinkt het. "Ik heb geen stress of zenuwen meer, ben op elk scenario voorbereid. Mijn eerste seizoen bij City en mijn laatste waren de beste uit mijn carrière. Ik geniet er nu meer van dan ooit. Dan wil je het natuurlijk zo lang mogelijk laten duren. Ik was vaak geblesseerd, maar heb het geluk dat ik van nature een sterke atleet ben. Ik kan nog wel een tijdje mee."

Toekomst

"Ik mijn hele leven aan voetbal gewijd. Ik begon toen ik vijf was. En ik trapte niet zomaar een balletje, maar was altijd over het spel aan het nadenken, luisterde altijd met veel aandacht naar mijn coaches en naar wat andere mensen in het voetbal vertelden. Ik wil nog iets aan het voetbal teruggeven. Het spel heeft me zo veel gegeven, ik kan het niet zomaar achter me laten, het is nog geen tijd voor een lange vakantie."

"Aan City zal ik altijd verbonden blijven. Wat de toekomst ook brengt, we zitten levenslang aan elkaar vast. Die tien jaar kan je niet uitwissen. We zitten met cement aan elkaar vast."