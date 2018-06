Kompany: "Vertrouwen klaar te zijn voor WK"

Vincent Kompany heeft vanmorgen, tijdens een bezoek aan een Brusselse school, laten weten "vertrouwen te hebben klaar te zijn voor het WK". Dat meldt Het Nieuwsblad. Kompany liep vorige week zaterdag, tijdens de oefeninterland tegen Portugal (0-0), een liesblessure op.

"Het doet wel een beetje pijn, maar ik heb thuis kinderen met wie ik nog vaak ga kunnen voetballen", liet de Manchester City-kapitein lachend optekenen. "Ik heb vertrouwen dat het goedkomt met mijn blessure. Ik heb niet gevolgd wat de media allemaal schreven, maar ik voel me goed. Zo'n blessure komt altijd hard aan en ik heb al vaak teruggevochten. Dat ga ik nu ook doen. Ik heb een objectief in mijn hoofd en dat probeer ik te halen. De eerste match in Rusland? Dat zullen jullie wel zien. Mijn valiezen staan klaar."

"Ik ben dan wel lichtgeblesseerd, maar dat maakt niets uit", vervolgde Kompany. "Ik blijf met dezelfde ingesteldheid het WK voorbereiden. Ik ben misschien niet de meest realistische, maar ik wil aan het WK beginnen om wereldkampioen te worden."

Kompany maakte aan de zijde van Nacer Chadli tijd vrij voor de kinderen van de bassischool "L'Allee Verte" in Brussel. In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet en OUFtivi de Duivelse +schoolactie. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d'Accueil in de kijker te zetten in hun buurt. De tien scholen met de meest creatieve en leukste projecten kregen vandaag bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats.