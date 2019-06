Kompany: “Veel zin om het tij te doen keren”

Vincent Kompany wordt dinsdag officieel voorgesteld als speler-manager van RSC Anderlecht. Er zullen veel vragen op hem afkomen, maar voor de camera van paars-wit beantwoorde het clubicoon al 10 prangende vragen. Eén ding is duidelijk: de goesting is groot bij Vince the Prince.

Wat gaf de doorslag om terug te keren naar Anderlecht?

Die reden is simpel: ik ben een groot supporter van Anderlecht het deed me pijn aan het hart om Anderlecht door een moeilijk seizoen te zien gaan. Ik weet dat het niet makkelijk wordt, maar heel moeilijk. Maar ik heb heel veel zin om het tij te doen keren.

Welke speelstijl heb je voor ogen?

Ik moet er niet veel tekeningen bij maken. Ik heb het geluk gehad in mijn om met de – volgens mijn mening – beste trainer ter wereld te werken. Ik ben dankzij Pep voetbal op een andere manier leren bekijken. Er is veel dat ik wil doorgeven bij RSCA.

Wat wordt je rol? Eerder speler of eerder manager?

Mijn rol wordt gewoon speler-manager. Het is allebei. Ik probeer als ploegmaat om het team op het veld zo sterk mogelijk te maken. Zoals bij de nationale ploeg en bij City. En als manager wil ik ervoor zorgen dat iedereen qua visie op dezelfde lijn zit.

Met welk nummer ga je spelen?

Ik heb er niet specifiek naar gevraagd, maar ik denk dat het de bedoeling was van de club om me opnieuw met het nummer 4 te spelen. Ik heb de meest succesvolle jaren van mijn carrière gekend met dit nummer. Vroeger droeg ik bij Anderlecht het nummer 27, maar het gaat nu over de toekomst.

Wie is je favoriete Anderlecht-speler?

Dat is een moeilijke. Want dan besef je dat je een club van legendes zal trainen. Ik ben fan van alle spelers die het paars-witte truitje hebben gedragen en die er succes in hebben behaald.

De beker van België won je niet. Wordt dit een prioriteit?

Elke match is een prioriteit. Tegen eender welke ploeg. Ik heb de beker inderdaad nog nooit gewonnen en het is ook een reden waarom ik terug ben. Ik wil hem absoluut winnen.

Wat is de beste manier om onze goede jongeren naar hun beste niveau te tillen?

Ze moeten spelen, zo simpel is het. Als ik de jongeren geen speelminuten geef, halen ze nooit hun beste niveau. Ten tweede moeten we er altijd zijn om ze te ondersteunen en hen voor te bereiden op het volwassen leven. De wereld van het professioneel voetbal is niet makkelijk. Het is mijn rol om hen te begeleiden.

Ben je blij dat je terug met Pär Zetterberg kan werken?

Ja! Als jonge ket stond ik in de rij met mijn boekje om een handtekening van Pär te krijgen. Dat was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Pär was zo een slimme en mooie speler. Hij had perfect gepast in de ploeg die ik vandaag bij Anderlecht wil. Om hem erbij te hebben als coach is voor mij een luxe.

Wat is jouw mooiste herinnering in het voetbal?

Goh… Ik heb een bibliotheek aan herinneringen. Ik zal beginnen met toen ik jong was. Toen was er het doelpunt tegen Standard net nadat ik de Gouden Schoen had gewonnen. Dan zijn er natuurlijk ook de emoties van de eerste titel in Engeland of mijn doelpunt tegen Manchester City of tegen Leicester City. En uiteraard ook het WK met België. Ik kan er geen specifieke wedstrijd uit pikken. Of toch wel! De match tegen Brazilië.

Heb je de RSCA-fans gemist?

Natuurlijk, maar ik ben zelf RSCA-fan gebleven en ik hoop dat jullie opgelet hebben. Altijd de club blijven steunen. Ik stond 100% achter de club en dat blijft zo voor altijd. Wat er ook gebeurt in de komende drie jaar. Ik blijf Anderlecht trouw. Ik heb de supporters gemist, maar ik heb er ook van genoten om zelf terug supporter te zijn.