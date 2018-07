Kompany over kwartfinale: "Belangrijkste afspraak"

Vincent Kompany heeft vanmiddag, twee dagen voor de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië in Kazan, de pers toegesproken. De Manchester City-verdediger gaf toe dat de Rode Duivels vrijdag een afspraak met de geschiedenis hebben. "Voor onze generatie is dit de belangrijkste afspraak in onze geschiedenis."

Kompany opende met een analyse over de match tegen Japan. "We hadden een systeem bedacht om te spelen tegen Japan. We hadden het moeilijk, vonden de ruimte tussen de linies niet. Het werd dus collectief moeilijk, maar we hebben een reactie getoond. Marouane en Nacer hebben met hun invalbeurten de wedstrijd veranderd."

Brazilië pijn doen

De volgende tegenstander, vijfvoudig wereldkampioen Brazilië, maakte het voorbije WK al indruk op Kompany. "Brazilië is sterk, houdt ervan de bal te hebben en verdedigt in blok. Ze spelen - voor een offensief team - ook nog eens zeer solide. Brazilië heeft al indruk gemaakt, maar wij kunnen hen zeker nog steeds pijn doen. Wij hebben een filosofie die altijd overeind blijft. Zij geven ook ruimtes weg. Daar moeten wij op inspelen. Systemen, met drie of vier verdedigers, hebben daarin geen belang."

Derde kwartfinale

Na de kwartfinales op het WK in Brazilië (tegen Argentinië) en het EK in Frankrijk (tegen Wales) staan de Duivels tegen Brazilië voor een derde kwartfinale op een groot toernooi. "Dit is de belangrijkste afspraak voor deze generatie Duivels", vervolgde Kompany. "Dit is een generatie met vertrouwen. We weten dat Brazilië individueel sterker is. Collectief staan ze ook nog eens goed. Maar wij hoeven niet bang te zijn, wij willen ons meten met de rest van de wereld. Er is zeker niet zoveel verschil.

Gouden Generatie

Of wij als 'Gouden Generatie' onze reputatie moeten waarmaken? Ik weet niet wie die naam eigenlijk heeft uitgevonden (lacht). Maar ik vind niet dat je onze generatie hier op mag afrekenen. Wij hebben zoveel prijzen gepakt in het buitenland en daarmee ook zoveel bijgedragen aan het Belgisch voetbal. Dat was tien jaar geleden helemaal anders." Over zijn toekomst als Rode Duivel wilde Kompany voor de partij tegen Brazilië nog niet nadenken. "Ik heb nog geen seconde stilgestaan bij wat er gebeurd na vrijdag. Ik bereid me op en top voor voor de kwartfinale. Daarna zien we wel."