Kompany neemt Simon Davies mee naar Anderlecht

Vincent Kompany neemt Simon Davies (45) mee als hoofdcoach van Anderlecht. Hij tekende voor 3 jaar.

Davies vervolledigt de sportieve staf, waar ook Pär Zetterberg, Karim Belhocine, Jonas De Roeck, Floribert Ngalula en keeperstrainer Max de Jong deel van uitmaken. Zij zullen Vincent Kompany bijstaan bij het uitbouwen van zijn voetbalvisie bij RSC Anderlecht.

Simon Davies komt samen met Vincent Kompany over van Manchester City. De Welshman, ex-speler van onder andere Manchester United en Chester City, werkte negen jaar in de coaching staf van Manchester City. Hij was onder meer assistent van Patrick Vieira en werd in 2016 diens opvolger bij de Elite Development Squad (EDS), waar het zijn taak was de toptalenten klaar te stomen voor een plaats in het A-team. In 2018 werd hij als Head of Academy Coaching verantwoordelijk voor de implementering van de speelstijl van Pep Guardiola bij de U13 t.e.m. U23.

Nu maakt hij samen met Vincent Kompany de overstap naar RSC Anderlecht. “Toen Vinny mij vroeg om met hem naar RSC Anderlecht te komen, heb ik niet getwijfeld”, aldus Davies. “We starten hier een prachtig project: RSC Anderlecht opnieuw brengen waar het thuishoort, met een accent op de ontwikkeling van talentvolle jeugdspelers.”