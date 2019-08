Kompany moet kruis maken over interlands met Rode Duivels

Vincent Kompany mist de komende twee interlands van de Rode Duivels door de hamstringblessure die de speler-trainer van Anderlecht vrijdag opliep in de wedstrijd tegen Genk. Dat is zonet bevestigd aan onze redactie.

De Rode Duivels spelen op 6 september tegen San Marino en drie dagen later op 9 september neemt België het op tegen Schotland. Beide matchen zijn kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020. Wat ook in gevaar komt is de uitwuifwedstrijd van Vincent Kompany bij zijn vorige club Manchester City. Die staat gepland op 11 september.

Het noodlot sloeg vrijdag in de wedstrijd tegen KRC Genk toe in de 73ste minuut. Een simpele inspeelpas, waarna Kompany naar de hamstring greep. Hinkend moest hij het veld verlaten. Het zit niet mee voor de speler-trainer van Anderlecht, want door het 1-0 verlies tegen Genk neemt paars-wit met 2 op 15 de slechtste start in 21 jaar.