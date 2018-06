Kompany geblesseerd naar de kant

Drama voor Vincent Kompany. De centrale verdediger viel zaterdagavond in de oefeninterland tegen Portugal vlak na de rust geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Dedryck Boyata. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

In een duel met de Portugees Gelson Martins verstapte Kompany zich. Terwijl de wedstrijd verder ging, stapte de Rode Duivel meteen van het veld naar de kleedkamers. Nieuws over de blessure is er nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. Al laat de voorgeschiedenis van Kompany niet het beste vermoeden. Met het oog op het WK in Rusland wordt het bang afwachten voor de verdediger van Manchester City.