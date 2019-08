Kompany: “De mentale weerbaarheid was beneden alle peil”

Het zag er zo goed uit voor RSC Anderlecht toen het tegen KV Kortrijk met een 0-1 voorsprong de rust in ging. Maar na de pauze ging het hele team kopje onder en kreeg het nog een 4-2 om de oren. Speler-manager Vincent Kompany ging zich achteraf excuseren bij de supporters en was duidelijk in zijn analyse voor de camera.

“Geen excuses. De tweede helft was gewoon niet goed genoeg. De mentale weerbaarheid was beneden alle peil. Dat verwacht je van een jonge ploeg, maar niet met deze drastische afloop”, zegt Kompany. "Maar één zaak is zeker. We gaan niet veranderen hoe we beginnen aan deze wedstrijden. We blijven gaan voor balbezit en als we niet genoeg hebben aan 10 kansen om te scoren dan gaan we voor 20 kansen.”

De prestatie van paars-wit en Kompany zal alweer zwaar onder de loep worden genomen, want starten met een 2 op 12 en 4 doelpunten slikken tegen Kortrijk is best dramatisch te noemen.

“Ik ga er dit seizoen van uit dat elke goal die we tegen krijgen mijn fout zal zijn. Of het nu als speler of als coach is. Dat neem ik op mij. Denk je dat het in de succesvolste ploegen altijd van een leien dakje loop? Nooit”, verduidelijkt Kompany.

Fenomenaal

“Met momenten is het fenomenaal wat de jongens brengen. Als je het eerste doelpunt bekijkt, dat is niet normaal hoe goed het is. Het ligt aan de manier waarop we een hele wedstrijd onder controle houden. Nu kijk ik keihard uit naar Genk en elk uur van de week werken we toe naar het op orde krijgen hiervan? Deze ploeg moet krijgen wat het verdient”, besluit VinceThe Prince.