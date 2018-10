Koen Naert wint eerste Gouden Spike, Thiam haalt 6e op rij

Koen Naert heeft in Sint-Truiden zijn eerste Gouden Spike gewonnen, de bekroning voor de beste atleet van het afgelopen jaar. Hij heeft de prijs te danken aan zijn Europese marathontitel in augustus in Berlijn. Bij de vrouwen ging de trofee voor de zesde keer op rij naar Nafi Thiam. De zevenkampster voegde in augustus de Europese titel toe aan haar indrukwekkende palmares.

De voorsprong van Naert in de uitslag was behoorlijk groot. De West-Vlaming kreeg 117 punten achter zijn naam, de zilveren spike was voor Bashir Abdi. Die won op het EK in Berlijn zilver op de 10.000 meter, en kreeg 60 stemmen. De bronzen spike was met 42 punten voor Kevin Borlée, die in Berlijn zilver won op de 400 meter.

Jonathan Borlée, die op het EK brons won op de 400 meter, moest in Sint-Truiden vrede nemen met de vijfde plaats. Hij werd nog voorafgegaan door zijn talentvol trainingsmaatje Jonathan Sacoor. Sacoor kreeg ook de prijs voor Belofte van het Jaar bij de mannen. De Belgian Tornados haalden het van hun vrouwelijke collega's van de 4x400 meter, de Belgian Cheetahs, voor Team van het Jaar.

Vrouwen

Spannend was het ook dit jaar niet bij de vrouwen. Thiam kreeg 123 stemmen achter haar naam, Hanne Claes mocht met 66 stemmen de zilveren spike in ontvangst nemen. Ze werd op het EK vierde in de finale van de 400 meter horden én van de 4x400 meter. De bronzen spike ging naar Eline Berings, die in Berlijn op een haar na de finale van de 100 meter horden miste. Thiam kon haar trofee overigens niet zelf in ontvangst nemen, omdat ze andere verplichtingen had.

Elise Vanderelst, die op het EK net niet de finale haalde op de 1.500 meter en op de Memorial Van Damme het Belgisch record U23 sloopte op die afstand, kreeg de trofee voor Belofte van het Jaar bij de vrouwen. De stemmen werden toegekend door oud-atleten, journalisten en functionarissen binnen de atletiek.