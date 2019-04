Koen Naert verpulvert persoonlijk record op de marathon van Rotterdam

Koen Naert heeft zijn persoonlijk record gebroken op de marathon van Rotterdam. Met een zevende plaats en een tijd van 2u07:39 plaatst hij zich bovendien voor de Olympische Spelen in Tokio. Zijn vorig record stond op 2u09:51.

In zijn eerste marathon na zijn EK-goud liep de Europees kampioen aanvankelijk slechts rond de 25e positie. Na de eerste 10 kilometer kreeg Naert het even moeilijk, de West-Vlaming kon maar nipt een valpartij vermijden, een Keniaanse concurrent viel net voor zijn voeten.

Opschuiven

Daarna vond Naert zijn ritme terug en schoof hij op naar de 14e plaats. Halverwege de wedstrijd kwam hij door op 1u04:04. In de volgende 10 kilometer kon Naert opschuiven naar de 12e plaats.

Laatste 10km solo

Met nog een tiental kilometer te gaan moest de laatste gezel van Naert afhaken, waardoor hij er helemaal alleen voorstond.

Maar Naert ging nog versnellen en uiteindelijk finishte de Europees kampioen op een zevende plaats in een tijd van 2u07:39, waarmee hij net boven het Belgisch record van Vincent Rousseau bleef, die liep 2u07:19 in 1995.

Nederlands record

Marius Kipserem won de marathon in Rotterdam, in een tijd van 2u04:11. Nummer vier Abdi Nageeye verbeterde het Nederlands record in 2u06:17.