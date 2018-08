Koen Naert loopt naar goud op de marathon

Koen Naert heeft met overmacht de marathon op de Europese Kampioenschappen gewonnen. Hij bezorgt ons land daarmee de derde gouden medaille op het EK atletiek. In alle sporttakken samen staat de teller nu op achttien Belgische medailles.

Naert hield de hele wedstrijd goed stand. Zo goed zelfs dat hij op tien kilometer van de finish zijn concurrenten uit de kopgroep van zich afschudde.

Record

Na 2:09:51 liep de 28-jarige atleet uit Roeselare over de finish. Nooit liep iemand sneller een marathon op een Europees Kampioenschap. De Zwitser Tadesse Abraham (2:11.24) moest tevreden zijn met het zilver. De Italiaan Yassine Rachik (2:12.09) vervolledigde het podium.

Het goud van Naert is nog maar het tweede Europese goud voor ons land op de marathon. In 1971 was Karel Lismont de beste. Daarnaast pakte België nog zes keer eremetaal in de discipline.

Drie keer goud in atletiek

Na goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp, zilver voor Bashir Abdi op de 10.000m en voor Kevin Borlée op de 400m, en brons voor Jonathan Borlée op de 400m, zorgden de Belgian Tornados op de 4x400 meter zaterdagavond voor de vijfde Belgische medaille in Berlijn, de tweede gouden. Naert brengt dat aantal nu op zes, met drie gouden plakken.