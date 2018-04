Knotsgekke 2e helft levert Standard zege op

AA Gent heeft in de eigen Ghelamco Arena verloren met 1-3 tegen Standard. De thuisploeg klom op voorsprong via Janga, maar in de tweede helft nam Standard het heft in handen en ging al snel op en over de Buffalo’s via Cimirot en Edmilson. In de slotfase legde Cavanda de 1-3 eindstand vast. De VAR eiste een hoofdrol op door een goal van Gent af te keuren en een penalty te fluiten.

De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd. In de eerste minuut was daar meteen al Jaremtsjoek die de Buffalo’s op voorsprong kon brengen. Zijn schot ging maar net naast de goal. Nadien kroop er veel afval in het spel langs beide kanten. Toch was daar plots Janga die vlak voor de rust kon scoren voor AA Gent.

Hoe traag en slordig het spel verliep in de eerste helft, zo snel en efficiënt ging het eraan toe na de pauze. Standard bracht mooi voetbal met veel dreiging naar voren en dat loonde al gauw in de gelijkmaker. Cimirot, de invaller tijdens de rust, kon via een een-tweetje met Carcela in het strafschopgebied binnenschieten door de benen van Kalinic.

De Rouches hielden de druk aan. Vijf minuten later stond het al 1-2. Deze keer was Edmilson de afwerker van dienst. Gent bleef niet bij de pakken zitten en reageerde met enkele kansen. Even was het feest in de Ghelamco Arena toen Janga zijn tweede van de avond leek te maken. Scheidsrechter Lardot keurde de goal goed, maar na het bekijken van de videobeelden keerde hij op zijn stappen terug. Janga gaf een duw toen hij zijn tweede doelpunt binnenkopte.

De VAR moest weer ingrijpen toen Standard een fout maakte in de eigen zestien. De penalty werd door Jaremtsjoek zeer zwak getrapt en Ochoa pakte vrij makkelijk. In de slotfase kwam doelman Kalinic mee naar voren bij een hoekschop. Dat liep fout af waardoor Cavanda de eindstand kon vastleggen met zijn eerste goal voor Standard.

In de stand springen de Rouches over AA Gent naar de derde plaats. De Buffalo’s blijven achter met een 1 op 12.