Knappe dribbel Carrasco leidt tot eerste zege

Yannick Carrasco was met een assist en een doelpunt beslissend voor zijn ploeg Dalian Yifang. In de Chinese Super League won de ploeg van Carrasco uiteindelijk met 3-0 tegen de regerende landskampioen Guangzhou Evergrande. En dat onder het oog van bondscoach Roberto Martinez.

Onze Rode Duivel tekende op slag van rusten voor de 2-0 vanop de stip. In de slotfase was Carrasco bepalend met een knappe dribbel op de achterlijn en de assist voor de 3-0 eindstand. Het is meteen ook de eerste overwinning van het seizoen voor Dalian Yifang, waardoor ze niet meer op de laatste plaats staan in het klassement.

De knappe dribbel en assist van Carrasco:

De penaltygoal van Carrasco: