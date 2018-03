Kittel opnieuw de snelste in Tirreno

Marcel Kittel heeft zijn tweede rit in Tirreno-Adriatico gewonnen. Het is meteen ook de tweede zege voor zijn nieuwe team Katusha. De Duitser bleef uit de greep van een valpartij die onder meer Fernando Gaviria uitschakelde. Peter Sagan werd eveneens opgehouden, maar de Wereldkampioen vocht terug en eindigde tweede.

De zesde rit was de laatste kans voor de sprinters van het peloton. De dagelijkse vlucht bestond vandaag uit vier renners, waarvan Marcus Burghardt uiteindelijk het langst uit de greep van het peloton bleef. Op 18 kilometer werd hij gegrepen en nam Quick-Step Floors de koers in handen. De ploeg van Patrick Lefevere had met Gaviria een topfavoriet voor de dagzege in eigen rangen.

Op acht kilometer van de finish was het Gaviria zelf die een massale valpartij veroorzaakte en was hij uitgeteld voor de ritzege. In de ontregelde sprint was het Peter Sagan die zich na de valpartij weer naar voren wurmde en meedeed voor de overwinning. Marcel Kittel bleef gespaard en kon het uiteindelijk ook afmaken in de sprint. Jens Debusschere (Lotto Soudal) werd zesde, Michal Kwiatkowski (Team Sky) blijft leider met een bonus van drie seconden.