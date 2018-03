Kittel met zijn eerste voor Katusha

Marcel Kittel heeft de tweede rit van Tirreno – Adriatico gewonnen. De vlakke rit, die de renners van Camaiore naar Follonica bracht, was weggelegd voor de sprinters. Een valpartij in de slotkilometers verstoorde de organisatie in het peloton. Peter Sagan werd tweede, Patrick Bevin van BMC is de nieuwe leider.

Donderdag kregen de sprinters een uitgelezen kans om hun vorm te testen in de Tirreno – Adriatico. Een kopgroep van aanvankelijk vier renners hield het vol tot de tweede van drie plaatselijke ronden. Op zeven kilometer van het einde was er een massale valpartij die grote breuken veroorzaakte in het peloton. De organisatie was hierdoor wat weg.

Katusha kwam er het beste uit, het was aan Marcel Kittel om het af te maken. De pogingen van Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan kwamen te laat, Fernando Gavaria van Quick-Step zat ingesloten. Peter Sagan werd nog tweede, Nizzolo derde. De leiderstrui blijft binnen BMC. Patrick Bevin was de best geplaatste van het team en is de nieuwe leider.