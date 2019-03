Kiryienka staat aan de kant door hartafwijking

Team Sky zal voorlopig niet kunnen rekenen op Vasil Kyrienka. De Wit-Rus wordt momenteel behandeld aan zijn hart, nadat er een afwijking werd vastgesteld.

"Al onze renners ondergaan elk jaar bij het begin van het seizoen een hartscreening", verklaart teamdokter Inigo Sarriegui op de website van het team.

Bij Kiryienka onderzochten de dokters een hartafwijking. "Dat onderzoek is intussen afgerond en Kiryienka ondergaat nu een behandeling. Hij blijft tot nader order aan de kant", aldus Team Sky.

Herstel

De 37-jarige tijdrijder zal nog niet meteen in actie komen. Hij moet eerst voldoende herstellen van de hartkwaal. "De dokters volgen zijn situatie van dichtbij op. We willen er zeker van zijn dat hij honderd procent fit is voor hij opnieuw aan wedstrijden zal deelnemen."

Vasil Kiryienka behaalde in 2015 de wereldtitel in het tijdrijden. De Wit-Rus rijdt al sinds 2013 voor Team Sky.