Kind Serena jongste model op cover Vogue

Alexis Olympia Ohanian Jr., de dochter van Amerikaans tennisster Serena Williams en haar man Alexis Ohanian, is nu al de jongste celebrity ter wereld. De jonge spruit staat dit jaar op de cover van het februarinummer van de Amerikaanse Vogue. Ze is daarmee het allerjongste ‘model’ op de voorpagina ooit.

Serena Williams beviel op 1 september 2017 van Alexis Olympia Jr. Amper vijf maanden later pronkt de tennisster al met de kersverse spruit op de voorpagina van het februarinummer van het prestigieus modetijdschrift Vogue.

Comeback

In het interview blikt Serena ook vooruit op haar comeback in het tennis. “Het idee om gewoon mama te zijn is aantrekkelijk, maar nog niet voor nu. Ik wil nog meer Grand Slams winnen en ben me bewust van het record dat ik kan breken. Ik wil graag 25 Grand Slams winnen.” (Williams heeft er op dit moment 23, het record staat op 24, nvdr.)

(Lees verder onder de foto)

Foto: Vogue

Relativeren

Volgens de 36-jarige Williams zal haar dochtertje ook een positief effect hebben op het vervolg van haar tenniscarrière. “Ik moet me nergens zorgen om maken: ik heb thuis een prachtig dochtertje. Daardoor kan ik alles relativeren: ik hoef niet kost wat kost meer wedstrijden te spelen of meer titels te behalen. Ik heb dat prestige niet langer nodig, maar ik wil het wel enorm graag, en dat maakt een groot verschil.”

De Amerikaanse speelde begin dit jaar al een demonstratiewedstrijd in Abu Dhabi, maar trok zich daarna wel terug voor de Australian Open. Ze is naar eigen zeggen nog niet volledig klaar om titels te winnen en wil nog wat meer voorbereidingstijd. Verwacht wordt dat ze in maart haar wederoptreden maakt op het WTA-toernooi van Indian Wells of Miami.