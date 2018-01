Kim Meylemans mag naar Winterspelen

Kim Meylemans mag naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, Zuid-Korea. Onze landgenote eindigde als zeventiende in de wereldbekermanche skeleton in Sankt Moritz. Haar minste resultaat van het seizoen, maar Meylemans verzekerde zich wel van een ticket.

Sankt Moritz was de zevende en voorlaatste wereldbekermanche van het seizoen. Meylemans eindigde in eerste run als achttiende met een tijd van 1’10”91. In de tweede run deed ze een plek beter met 1’10”32. Meylemans eindigde in Sankt Moritz zo als zeventiende. In de WK-stand zakt ze van de achtste naar de negende plaats.

Ondanks haar mindere resultaat is Meylemans toch tevreden, want ze heeft haar ticket voor de Olympische Winterspelen op zak. Onze landgenote staat net hoog genoeg op de olympische ranking die na dit weekend wordt afgesloten. “Het was niet de race waarmee ik mijn seizoen wilde beëindigen”, reageert ze op Facebook. “Maar hey, ik heb nog steeds mijn ticket voor Pyongchang beet en zo schrijf ik Belgische sportgeschiedenis.”

Op 22 januari legt het Belgisch Olympisch Comité de definitieve selectie voor de Winterspelen vast. Kunstschaatsers Jorik en Loena Hendrickx, snelschaatsers Bart Swings en Jelena Peeters en shorttrackers Jens Almey en Ward Pétré zijn al zeker van hun ticket voor Pyeongchang. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea vinden plaats van 9 tot 25 februari.