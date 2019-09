Kim Clijsters zorgde voor een schokgolf door afgelopen week aan te kondigen dat ze vanaf 2020 opnieuw zal tennissen. Ze heeft heel veel zin om zich opnieuw in het circuit te mengen, maar beseft dat ze daarvoor nog wel wat werk heeft: "Ik heb nog een lange weg te gaan".

Clijsters was deze namiddag aanwezig op de "Battle of Thor", een obstakelrun in Genk. Zelf liep ze zeven kilometer. "Het is een leuke uitdaging en een leuke manier om wat aan de conditie te werken."