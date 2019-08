Lange tijd leek Antwerp op weg naar een magnifieke 0-1-bonus tegen AZ. Dylan Batubinsika bracht in de eerste helft de troepen van László Bölöni op voorsprong. Winnen deed de Great Old echter niet, want na rood voor Buta kwamen de mannen uit Alkmaar nog langszij: Myron Boadu klopte Sinan Bolat. En zo belooft het in Brussel een spannende strijd te worden wie uiteindelijk de Europa League induikt.