'The Kid': Crosslegende en ondernemer

Ex-wereldkampioen motorcross Eris Geboers is op 55-jarige leeftijd overleden. ‘The Kid’ uit Neerpelt maakte furore in de jaren 80 en werd vijf keer wereldkampioen. Ook was hij de eerste ter wereld die de wereldtitel behaalde in de drie verschillende klassen van het motorcrossen.

Geboers werd op 5 augustus 1962 geboren in Neerpelt, maar woonde heel zijn leven in het Antwerpse Balen. Geboers kwam uit een echte motorcrossfamilie: zo was zijn oom een fervent crosser, en won zijn oudere broer Sylvain veertien Grote Prijzen.

Drie klasses

Zelf bleek Eric Geboers al heel snel een groot talent te zijn. In 1980 reed hij naar zijn eerste podium en twee jaar later was de eerste wereldtitel een feit in de 125cc-klasse. Het jaar daarop, in 1983, deed hij daar nog een tweede bij. In 1987 won hij nog een wereldtitel in de 250cc-klasse en domineerde daarop jaren aan een stuk de 500cc-klasse, waar hij nog twee wereldtitels won.

Zo was hij in 1988 de eerste crosser ooit die een wereldtitel behaalde in de drie klassen van het motorcrossen, en dat leverde hem meteen de titel ‘Sportman van het Jaar’ op.

Ondernemer

Meteen na zijn wereldtitel in 1990 in Namen, nam Geboers afscheid van de crosswereld. Hij was toen 28 jaar oud. Hij bleef wel actief in de racewereld en nam nog enkele jaren deel aan autoraces.

Geboers bleef nauw betrokken bij de wereld van het motorcrossen, als teammanager en organisator van wedstrijden. Daarnaast richtte hij ook een helikopterbedrijf op, dat jarenlang problemen had, en vorig jaar officieel failliet ging.