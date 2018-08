Kevin pakt zilver en Jonathan brons op EK

Het EK atletiek in Berlijn levert alweer twee medailles op voor België. Kevin Borlée wint zilver in de 400 meter. Broer Jonathan behaalt brons.

Kevin Borlée werd tweede in 45.13, Jonathan Borlée derde in 45.19. Het goud ging in 44.78 naar de Brit Matthew Hudson-Smith.

De broers haalden eergisteren allebei een finaleplaats. Jonathan werd tweede in zijn halve finale in 44.87, tweelingbroer Kevin werd derde in 45.07 in een andere reeks, maar werd opgevist als beste verliezende tijd.

Jongere broer Dylan haalde geen finaleplaats, hij focust nu volledig op de 4x400m.