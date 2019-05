Kevin De Bruyne over de overstap van Vincent Kompany: “Anderlecht mag zich in de handen wrijven”

Kevin De Bruyne heeft voor het eerst gereageerd op de overstap van zijn ploegmakker bij Manchester City naar Anderlecht. Op de Kevin De Bruyne Cup, kon VTM NIEUWS met hem spreken.

De Bruyne is enthousiast en zegt dat Anderlecht zich in de handen mag wrijven dat Kompany naar hen komt. "Het is ook een goede zaak voor het Belgisch voetbal" klinkt het. De Bruyne is er ook van overtuigd dat Kompany het heel goed gaat doen als speler-trainer.

De Bruyne en Kompany zijn al jaren ploegmakkers bij Manchester City en de Rode Duivels.