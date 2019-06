Kevin De Bruyne: "Gedaan wat we moesten doen."

Kevin De Bruyne was tevreden na de 3-0 winst van de Rode Duivels tegen Kazachstan: "We hebben gedaan wat we moesten doen."

Vele Rode Duivels hebben er al enkele dagen vakantie opzitten. Na een zwaar seizoen zijn wedstrijden tegen Kazachstan en Schotland dan niet meteen de meest aantrekkelijke affiches. "Het ritme was een beetje zoek, maar dat is normaal. De meeste mensen hebben twee, drie weken niet gespeeld." De Bruyne speelde zijn eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar en was tevreden van het resultaat. "We proberen onze job te doen. Iedereen is ermee bezig om deze periode goed af te sluiten en deze matchen zonder kleerscheuren te winnen, da's het belangrijkste."

Dries Mertens was de uitblinker bij de Belgen met een goal en twee assists. Vooral in de eerste helft was het niveau behoorlijk. "We hadden er wel zin in, zeker de eerste twintig minuten. Daarna werd het wat moeilijker, maar uiteindelijk werd het een leuke wedstrijd." Ook voor z'n maatje Eden Hazard had hij nog een boodschap. "Ik ben heel blij voor hem. Hij heeft het verdiend. Hij behoorde al tot de beste spelers ter wereld, maar moet bij Real Madrid nu jagen om echt de beste te worden."