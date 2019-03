Keukeleire: “Ik wil Roubaix winnen”

Volgende zaterdag, 23 maart, staat het eerste wielermonument van het seizoen op het programma: Milaan-Sanremo. Onze wielerman, Merijn Casteleyn, peilt in Italië elke dag bij een Belgische deelnemer naar zijn ambities, voor Milaan-Sanremo en het hele voorjaar

Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) bijt de spits af bij onze wielerman, en doet dat meteen mét ambitie. In Milaan-Sanremo wil hij Caleb Ewan (vorig jaar 2e) aan de zege helpen en zelf droomt hij van winst in Parijs-Roubaix.

Met de capaciteiten die ik heb, moet ik zeker in staat zijn om één van die wedstrijden van de Omloop tot aan Parijs-Roubaix te winnen. Natuurlijk, in de Ronde van Vlaanderen of in Parijs-Roubaix, moet alles meezitten voor mij”, beseft Keukeleire.

Milaan-Sanremo live op VTM

De renners bereiden zich momenteel voor in Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico om helemaal klaar te zijn voor die eerste écht grote afspraak van het jaar. Milaan-Sanremo is zaterdag 23 maart live te zien op VTM vanaf 14u25.