Kenny De Ketele pakt zilver in puntenkoers

Kenny De Ketele heeft op het EK baanwielrennen in het Schotse Glasgow de zilveren medaille veroverd op de individuele puntenkoers over 40 kilometer. De Europese titel is voor de Pool Wojciech Pszczolarski, die het haalde met een ronde voorsprong op onze landgenoot. De Oostenrijker Stefnan Matzner pakte het brons.

Pszczolarski toonde zich van bij de start heel gretig en trok voortdurend in de aanval. De Poolse renner reed liefst vier ronden voorsprong bij elkaar. De Ketele bleef na 160 rondjes van 250 meter steken op drie rondes. De vice-wereldkampioen op de discipline mengde zich in tegenstelling tot Pszczolarski niet in de openingsdebatten. Pas na 40 ronden zette de Oost-Vlaming de aanval in om zijn eerste ronde te pakken.

De eerste acht van 16 sprints liet De Ketele aan zich voorbij gaan, maar in sprint 9 en 10 pakte onze landgenoot de volle buit. Met nog 75 ronden te gaan, nam De Ketele vrij snel twee rondes op rij. De Oost-Vlaming moest ook wat ondernemen: Pszczolarski verzamelde zelf al vier rondes. Met drie rondes op zijn teller, moest De Ketele even naar adem happen.

Eindsprint

De drievoudige winnaar van de Gentse Zesdaagse streek in sprint 13 5 punten op en in sprint 15 nog eens 3 punten. Hij kon echter zijn ronde achterstand niet meer goedmaken. De bedrijvige Oost-Vlaming zette in de eindsprint de puntjes op de i en eindigde zo met 83 punten. Matzner, die ook drie bonusrondes bijeen fietste, eindigde met 71 punten op de derde plek.

Morgen mikt De Ketele samen met Robbe Ghys opnieuw op eremetaal in de ploegkoers. Vrijdag werd De Ketele met Ghys, Lindsay De Vylder en Sasha Weemaes zevende in de ploegenachtervolging.

Vijfde medaille

Het is voor de Belgische delegatie de vijfde medaille in Glasgow. Vrijdag won baanwielrenster Jolien D'hoore brons in de scratch. Zondag waren er al turnmedailles voor Nina Derwael (goud in brug met ongelijke leggers en zilver op balk) en Axelle Klinckaert (brons op grondoefening).