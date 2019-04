Keisse en Benoot geven op na valpartij

Iljo Keisse en Tiesj Benoot zijn niet langer in koers in de 117e editie van Parijs-Roubaix (Fra/WorldTour). De renners respectievelijk van Deceuninck - Quick-Step en Lotto - Soudal kwamen ten val en moesten de strijd staken.

Keisse kwam zwaar ten val op 107 kilometer van de finish, toen hij tegen een verkeersdrempel knalde. Hij bezeerde daarbij onder meer zijn schouder en kon zijn tocht niet voortzetten. De renner was bij bewustzijn en is nu op weg naar het ziekenhuis voor verder onderzoek, zo meldde zijn team.

Ook Tiesj Benoot ontkwam niet aan zijn deel pech. Hij zou ten val gekomen zijn na een aanrijding, beelden daarvan zijn er nog niet, op zo'n 75 km van de streep. Op dat moment was hij al aan het achtervolgen na eerdere pech. Welke de verwondingen zijn van de Gentenaar, is nog niet duidelijk, hij had wel last van een bebloede rechterknie. Zijn team meldt dat hij op weg is naar het ziekenhuis voor een check-up.