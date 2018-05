KBVB: "Vertrouwen na vlekkeloos parcours"

Roberto Martinez blijft nog twee jaar langer bondscoach van de Rode Duivels. De Belgische voetbalbond zegt “na het vlekkeloze parcours tijdens de WK-kwalificatie voldoende vertrouwen te hebben om op hetzelfde elan door te gaan”.

Martinez nam na het EK in 2016 het roer over van Marc Wilmots. Zijn parcours begon met een 0-2-nederlaag tegen Spanje, maar in de kwalificatiecampagne voor het komende WK wonnen de Rode Duivels al hun wedstrijden, op één gelijkspel tegen Griekenland na.

Die resultaten en het feit dat Martinez een coach is met een verleden in de Premier League, leidden tot de contractverlenging. “Door zijn verleden in Engeland, staat Martinez dicht bij de leefwereld van de huidige generatie Rode Duivels, waarmee hij een goede band heeft.”

Geen contractverbetering

Het nieuwe contract voldoet aan dezelfde voorwaarden als in 2016. Geen verbetering dus. “De KBVB waardeert in die zin de gepassioneerde motivatie van Roberto Martinez om de Rode Duivels nog sterker te maken in de toekomst. We waarderen tot slot de integere persoonlijkheid van de bondscoach, die het Belgisch voetbal op professionele wijze duurzaam versterkt en het imago van ons voetbal op nationaal en internationaal niveau uitdraagt.”