Karius eist vier maanden achterstallig loon van Besiktas

Doelman Loris Karius trekt naar de Wereldvoetbalbond FIFA om er vier maanden achterstallig loon te eisen van Besiktas. De Turkse ploeg huurt Karius van de Engelse topclub Liverpool.

Doordat de betalingstermijn is verlopen riskeert de Turkse club ook sportieve sancties. Zo moeten ze vrezen voor de aftrek van een punt in de competitie of voor de uitsluiting van Europese competities.

Blunders

Karius werd begin dit seizoen uitgeleend door Liverpool voor de resterende twee jaar van zijn contract. De Duitse doelman mocht beschikken op Anfield na enkele flaters. Denk maar aan de twee enorme blunders tegen Real Madrid in de Champions League-finale.