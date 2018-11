Kansen voor Dortmund, Club houdt stand

Dortmund en Club Brugge houden elkaar in de eerste helft voorlopig in evenwicht. Het balbezit is - logischerwijs - voornamelijk voor de Duitse grootmacht, maar blauw-zwart houdt stand.

Dortmund nam de wedstrijd vanaf de aftrap in handen en eiste de bal op. Club Brugge trok vaak terug tot op de helft, maar plooide nog niet. De eerste grote kans was voor Dortmund. Reus legde een lange bal in de zestien panklaar voor Pulisic, maar die besloot te zwak op doelman Horvath. Aan de overkant zette Amrabat er een schot dat wijd ging tegenover.

Op het half uur hielden de duizenden meegereisde Club-supporters toch even hun adem in. Reus ging alleen op Horvath af en plaatste de bal centimeters naast. Een zucht van opluchting in het uitvak.